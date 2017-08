Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Polícia Militar foi acionada, a qual solicitou uma ambulância para socorrer o motociclista que foi encaminhado ao hospital, onde ficou sob cuidados médicos.

Um acidente de trânsito entre uma caminhonete Hilux e uma motocicleta Honda CG Titan, foi registrado na noite deste domingo (20/08), por volta das 22h:40min na Av. Brasil em frente Compra de ouro do Brabinho em Peixoto de Azevedo.

Segundo informações, a caminhonete estava parado no meio da pista com os sinais de alerta ligado, quando o motociclista identificado como Adelar Roque de Camargo de 44 anos, não prestou a devida atenção, vindo a colidir com o veículo. Devido a colisão o motociclista veio a cair sobre o solo, ocasionando assim várias escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada, a qual solicitou uma ambulância para socorrer o motociclista que foi encaminhado ao hospital, onde ficou sob cuidados médicos.

O condutor do veículo nada sofreu. O mesmo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e posteriormente liberado.