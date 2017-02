Na noite de domingo (12/02) por volta das 21h30min minutos aconteceu um acidente na paralela da BR 163 no perímetro urbano de Guarantã do Norte/MT, em frente a um posto de combustível, onde um caminhão estava estacionado e uma motocicleta veio a se chocar.

Com o forte impacto o condutor da motocicleta o senhor Gilmar Baseggio (50 anos), teve vários ferimentos e veio a óbito no local. A ambulância do hospital municipal foi acionada, mas ao chegar no local os profissionais da saúde nada puderam fazer.

A polícia esteve no local e passara a investigar o que ocasionou o acidente. A funerária Pax Memorial está realizando os trabalhos fúnebres, o local do velório e o sepultamento serão decididos pelos familiares da vitima.