Vítima estava no local aguardando uma pessoa quando foi rendida por dois ladrões com faca que exigiram a entrega do celular.

Policiais militares prenderam C. M. da S., 23, e C. R. da S. M., 42, após roubarem o aparelho celular de um homem no Terminal Rodoviário de Cuiabá na Avenida República do Líbano, bairro Alvorada, na madrugada desta terça-feira (25).

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) acionou a polícia para ir até ao local e verificar uma situação de roubo. A vítima relatou a PM que estava no local quando os dois suspeitos chegaram armados com faca e exigiram que ela entregasse o telefone e em seguida fugiram.

Os militares colocaram a vítima identificada como Valmer na viatura e saíram em buscas dos suspeitos na região. Próximo ao viaduto do terminal rodoviário na Avenida Miguel Sutil, a vítima reconheceu a dupla que a roubou.

Ao serem abordados, os suspeitos confessaram o crime e informaram que o aparelho estaria em uma residência do mesmo bairro. Ambos foram algemados e o celular recuperado.

A dupla foi encaminha ao Cisc do bairro Planalto para serem tomadas as medidas cabíveis.