Segunda edição da Caravana da Transformação ocorre na Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo e também atende cidades vizinhas.

O município de Peixoto de Azevedo (672 km de Cuiabá) receberá nesta terça-feira (6) a Caravana da Transformação que vai oferecer atendimentos voltados à saúde e cidadania. Os moradores da cidade, e dos 14 municípios vizinhos da região, devem procurar a Vila Olímpica e fazer consultas oftalmológicas de graça.

A ação é realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Entre terça e quinta-feira, a Caravana terá foco nos atendimentos em saúde. Diagnosticado algum problema de visão, o paciente será encaminhado para a cirurgia, que ocorre nas unidades móveis equipadas com o que há de mais moderno para a realização de cirurgias oftalmológica.

A iniciativa visa reduzir a fila por cirurgia de catarata, estimada em mais de 40 mil. A equipe médica da empresa 20/20 também fará cirurgias de pterígio e yag laser. A primeira edição do projeto, realizada em junho no município de Barra do Bugres, realizou mais de 1,8 mil cirurgias.

O secretário de Estado de Governo, José Arlindo Oliveira, que é o coordenador do projeto, destaca que a organização espera que o número seja ainda maior nesta segunda edição. As consultas oftalmológicas serão realizadas até o dia 13 (terça-feira), e as cirurgias oftalmológicas serão encerradas em 15 (quinta-feira).

Ainda em saúde, a Vila Olímpica também terá capacitação dos agentes locais sobre prevenção e tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), com foco no HIV. As palestras serão ministradas nos dias 8 e 9 de setembro (quinta e sexta-feira).

Na outra semana, os cursos aos agentes serão de prevenção e tratamento da Hanseníase. Um espaço foi montado na Vila Olímpica para receber os agentes. A capacitação sobre Hanseníase acontece entre os dias 13 e 16 de setembro.

Além disso, quem for nesta segunda edição da Caravana da Transformação poderá aferir a pressão arterial, fazer exame rápido de glicemia, pesagem e verificação do Índice de Massa Corpórea (IMC). Os serviços serão realizados pela Escola Técnica de Alta Floresta (ETE), parceira do Estado nesta segunda edição.

Cidadania

A Caravana da Transformação tem os chamados “Dias D” do projeto com a realização dos serviços de cidadania. Nesta edição será nos dias 09 e 10 de setembro (sexta-feira e sábado), quando serão realizados serviços de emissão de documentos (RG, CPF, Carteira de Trabalho e Carteira de Pescador Amador).

Serão ofertados também orientações sobre combate à violência contra a mulher, seleção para vagas de trabalho pelo Sine, entre outros benefícios.

Com Assessoria