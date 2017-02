Alguns moradores de São José do Xingu montaram um bloco de carnaval e acompanharão o desfile da Escola De Samba Imperatriz no telão e apoiarão a ida dos indígenas a ir para o desfile da Escola no Rio de janeiro.

Com Bloco de Carnaval muita animação, moradores do Xingu apoiam a escola de samba Imperatriz Leopoldinence que tras como tema “Xingu o Clamor que vem da Floresta”, que tem causado polêmica com samba enredo e alas interpretadas como ofensivas ao agronegócio , uma das lideres do Bloco que apoia a Escola conversou com a nossa equipe sobre a polêmica envolvendo a escola.

Alguns moradores de São José do Xingu montaram um bloco de carnaval e acompanharão o desfile da Escola De Samba Imperatriz no telão e apoiarão a ida dos indígenas a ir para o desfile da Escola no Rio de janeiro, essa afirmação veio da empolgada apoiadora e participante do bloco, Magna Oliveira, conhecida na região como Magna Xingu.

A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense deverá desfilar seu samba enredo neste carnaval com o título “XINGU – O Clamor Da Floresta”. O samba enredo em um trecho da sua letra tem causado furor entre os produtores rurais mato-grossenses e de todo o Brasil através de instituições que representam a classe, o samba enredo segundo a classe produtora é polêmico e as alas que irão desfilar mais ainda.

Trecho Polêmico.

O Trecho mais polêmico da letra diz:

“o belo monstro rouba as terras dos seus filhos / devora as matas e seca os rios / tanta riqueza que a cobiça destruiu”.

Segundo Magna que defendeu o samba enredo, o Belo Monstro citado no samba enredo não se trata dos produtores e sim da usina de Belo Monte, empreendimento duramente criticado por órgãos ambientais e que usará as águas do rio Xingu para gerar energia.

Magna defende a escola dizendo: ” O enredo não ataca o agronegócio e exalta a cultura indígena, é preciso que os críticos leiam melhor sobre o assunto e conheçam melhor o enredo da escola”.

Segundo ela a população absorveu bem o tema da escola e está torcendo pela imperatriz.

AS CRÍTICAS.

Vários órgãos classistas do agronegócio expuseram suas opiniões revoltadas com a escola, foram várias as cartas de repúdio e declarações à imprensa que aumentaram ainda mais a polêmica.

O vice-presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, foi um dos que atacaram nacionalmente a escola dizendo: “os produtores rurais fizeram o Brasil se tornar campeão mundial da produção de grãos e proteína animal, com apenas 8% das terras disponíveis, enquanto as reservas indígenas somam 13% do território nacional. É destes 8% de terras nacionais que virão o algodão e a seda das fantasias, a cerveja e a linguiça com farofa para os ritmistas, a madeira e a borracha dos carros alegóricos”.

No Mato Grosso a crítica partiu da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) que afirma entender a atitude da Imperatriz Leopoldinense “como impróprios e irresponsáveis ao tratar o agronegócio como culpado por eventuais mazelas vividas pelos indígenas”.

Ainda em nota a Acrimat destacada que “Os milhões de brasileiros que atuam na agropecuária sentiram-se atingidos pela ignorância da Imperatriz que, nesses quesitos, denigre a importância do setor produtivo”, e lembra que em Mato Grosso 61% das áreas são preservadas, conciliando sustentabilidade econômica e ambiental.