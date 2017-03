Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Sandra Gomes Lima, postou que terá todo o respeito daquele que passar de bicicleta ou a pé durante uma chuva no Bairro Cidade Alta, seguido de uma foto da rua alagada.

Após uma forte chuva que caiu sobre a região, uma moradora do Bairro Cidade Alta de Matupá, cansada com a situação de abandono de sua rua, resolveu desafiar no Facebook os representantes de Matupá.

Sandra Gomes Lima, postou que terá todo o respeito daquele que passar de bicicleta ou a pé durante uma chuva no Bairro Cidade Alta, seguido de uma foto da rua alagada.

“Espero que nossos representantes não lembre dos moradores do Cidade Alta só daqui a três anos e pouco. Porque a cada chuva que dá, nossa estrada fica cada vez pior de trafegar. Bem que vocês podiam dá uma passada por lá quando der uma chuva, mas não de carro e sim de bicicleta ou a pé, seria bem interessante e quem fizer isso merecerá todo nosso respeito”, postou.

Os moradores do Bairro Cidade alta tem reclamado da quantidade de lama e buracos no Bairro, o vereador Lacerda Pereira toda sessão tem lembrado do problema.