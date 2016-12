Cientistas conseguiram capturar imagens da espécie nas águas profundas da costa da Califórnia e Havaí, nos Estados Unidos.

Explorando a costa da Califórnia e do Havaí, nos Estados Unidos, cientistas gravaram as primeiras imagens de um animal conhecido como “tubarão fantasma” (Hydrolagus trolli), em seu habitat natural. O filme, divulgado recentemente pelo Centro de Pesquisa do Aquário de Monterey Bay (MBARI, sigla em inglês), revela o peixe, também conhecido como “quimera”, nadando em águas profundas. A espécie, que nunca havia sido filmada, chama atenção pelas marcas em seu corpo, que parecem com cicatrizes.

Segundo os cientistas, as imagens foram feitas por acaso, pois o animal jamais havia sido visto no hemisfério Norte. Um submarino não-tripulado, enviado pela equipe de geólogos do Aquário de Monterey Bay, explorava o fundo do oceano a uma profundidade de 2.000 metros quando a estranha criatura apareceu. Apesar das gravações terem sido feitas em 2009, só agora os cientistas conseguiram confirmar que a criatura tinha características próximas de um tipo de “tubarão fantasma” conhecido como “quimera azul de nariz pontudo”.

Parente das raias e dos tubarões, essa espécie de peixe é encontrada normalmente perto da Austrália e Nova Zelândia e raramente é vista por seres humanos. O animal é cego e, ao contrário de outros tubarões, possui placas dentárias no lugar de dentes verdadeiros. Os machos têm um pênis retrátil na cabeça.

A versão completa do vídeo divulgado pelo MBARI (em inglês):