Foto: Divulgação

O concurso para a escolha de Miss e Mister Juvenil foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de Novembro em Primavera do Leste-MT.

E a região Norte do Estado foi muito bem representada por Gustavo Dornelles de Guarantã do Norte-MT.

Gustavo de 14 anos de idade ficou em primeiro lugar na colocação e garantiu a vaga para participar do Mister Juvenil Nacional.

Gustavo que reside em Guarantã com a Família mostrou sua beleza e encanto nas passarelas e ficou com o Título de Mister Juvenil Mato Grosso.

A Mãe Zoraide Dornelles ao conversar com a equipe do Olhar Cidade não escondia a satisfação de estar presenciando esse momento importante na vida do Filho, e ressaltou ainda que agora é se preparar para os próximos concursos.

O título de Miss Juvenil ficou para Sarah Cristina Leles Sousa, 12 anos de idade da Cidade de Sinop-MT.