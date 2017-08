Os internautas elegeram as marcas e personalidades de 2017, e agora estarão reunidos para receberem a premiação.

As belezas de Matupá e Guarantã do Norte estarão bem representadas no palco do Prêmio Top Of Mind Olhar Cidade 2017, na Uniflor no dia 07 de outubro, Juliana Roman, Miss Matupá, Ana Camiran, Missa Guarantã e Luana Pazini, Rainha da Expotã 2017 estarão fazendo a entrega dos troféus.

Em sua primeira edição o Prêmio que é 100% eleito pela internet, refletindo a opinião dos internautas do Olhar Cidade, sem valor cientifico, promete ser um dos eventos mais badalados da região.

Os internautas elegeram as marcas e personalidades de 2017, e agora estarão reunidos para receberem a premiação.

Para mais informações sobre o Prêmio Top Of Mind Olhar Cidade 2017 entre em contato com a redação do site Olhar Cidade, maior veículo de comunicação do Portal da Amazônia com mais de 40 mil acessos diários e mais de 36 mil seguidores no Facebook.