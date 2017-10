Na decisão em que nega a soltura de Paulo Taques, ministro diz que ele é um dos protagonistas do esquema de escutas clandestinas. Ex-amante dele foi uma das centenas de pessoas grampeadas.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ribeiro Dantas diz, na decisão que negou a soltura do ex-secretário da Casa Civil Paulo Taques, primo do governador Pedro Taques (PSDB), que ele é um dos principais beneficiários das escutas ilegais feitas no governo do estado. O magistrado ainda o aponta como “protagonista” do esquema de grampos. A decisão proferida no dia 4 deste mês foi publicada nesta terça-feira (10).

“É incontestável mesmo que o investigado Paulo César Zamar Taques se apresenta – pelo menos diante dos elementos informativos até agora obtidos – como um dos principais protagonistas do grupo criminoso, e maior beneficiário das escutas telefônicas clandestinas”, diz o ministro, em trecho da decisão.

Há indícios de que Paulo Taques participe da organização criminosa desde a criação do “Núcleo de Inteligência” da Polícia Militar, em meados de setembro de 2014.

Ao argumentar a suposta participação de Paulo Taques no esquema, o ministro destacou trechos do depoimento do tenente-coronel da Polícia Militar José Henrique Costa Soares em que ele cita o nome do ex-secretário.

Soares atuava como escrivão no Inquérito Policial Militar (IPM) que apura as escutas clandestinas e foi cooptado pelos integrantes do esquema a fazer parte do plano que buscava afastar o desembargador Orlando Perri das investigações sobre os grampos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)

Um dos trechos citados pelo magistrado refere-se a uma conversa que Soares teve com a mulher do coronel da Polícia Militar Evandro Alexandre Lesco, Helen Christy Carvalho Dias Lesco, quando ela o ameaça, caso ele se recuse a ajudá-los no plano para tentar prejudicar as investigações e colocar o magistrado sob suspeição.