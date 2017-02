Tweet no Twitter

Em uma articulação liderada pelo deputado federal Fábio Garcia (PSB), o que incluiu até mesmo diálogos com a equipe econômica do presidente da República Michel Temer (PMDB), o ministro das Minas e Energia Fernando Coelho Filho anunciou a retomada do programa Luz Para Todos, o que representa investimentos de R$ 284,704 milhões em Mato Grosso.

Serão 17.794 novas ligações de energia elétrica que irão favorecer principalmente municípios das regiões Norte e Nordeste de Mato Grosso que sofrem diariamente com a escassez de energia, limitando assim suas atividades econômicas.

Bancada do PSB na AL se uniu ao deputado Fábio Garcia para liberar investimentos.

Na tarde desta quarta-feira (22), participaram da reunião com o ministro Fernando Coelho Filho, o deputado federal Fábio Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho , os deputados estaduais Adriano Silva e Oscar Bezerra e o secretário de Trabalho e Assistência Social de Mato Max Russi, atualmente licenciado do mandato de deputado estadual. Todos são filiados ao PSB.

“Agradeço ao presidente Michel Temer e ao ministro Fernando Filho em ter atendido nosso pleito de prorrogar o programa Luz para Todos em Mato Grosso. Trata-se de um investimento significativo com de R$ 284 milhões em investimentos e quase 18 mil famílias que serão atendidas e terão dignidade e melhoria de vida ao ter acesso a energia elétrica. É uma vitória ao povo de Mato Grosso”, declarou o deputado federal Fábio Garcia.

O ministro Fernando Coelho detalhou que até 2018 serão investidos R$ 1,335 bilhão, favorecendo a Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Amapá. Depois da Bahia que vai receber R$ 600 milhões, Mato Grosso é o segundo em investimentos com R$ 284,704 milhões.

“O programa Luz Para Todos estava paralisado pela falta de recursos. Estamos retomando e, em fevereiro, liberamos R$ 160 milhões ao Pará e outros R$ 284 milhões para novos investimentos em Mato Grosso e assim atender 18 mil famílias, o que representa um desenvolvimento sócio econômico muito favorável ao Estado”, ressaltou o ministro.

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, comemorou a liberação do recurso financeiro e convidou o ministro Fernando Coelho a vir a Mato Grosso no mês de março para realizar um anúncio oficial ao lado do governador Pedro Taques (PSDB).