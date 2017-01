O Ministério de Saúde divulgou na segunda-feira (30) novos números sobre a febre amarela no Brasil. Em nota, a pasta afirmou que já foi notificada sobre 568 casos da doença, sendo 430 em investigação, 107 confirmados e 31 descartados. Os casos pertencem aos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo e abrangem 80 municípios. Goiás e Distrito Federal descartaram as notificações.

Ao todo, o ministério informa que 113 óbitos foram registrados até agora — 46 confirmados, 64 investigados e 3 descartados.

Segundo a pasta, a vacina é ofertada em 19 estados do país com recomendação para a imunização, conforme mostra imagem abaixo.

Nos locais indicados em cinza escuro, as pessoas devem tomar duas doses da vacina ao longo da vida. Pessoas que moram nas regiões que estão registrando casos da doença — leste de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo, noroeste do Rio de Janeiro e oeste da Bahia — devem ser imunizadas imediatamente. Quem vai viajar para essas localidades também precisa tomar a vacina — com, pelo menos, dez dias de antecedência.

O ministério ressalta, ainda, que não há necessidade de corrida aos postos de saúde no leste do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em parte da Bahia: “A recomendação é de que sejam vacinadas as pessoas que moram próximas à divisa com o leste de Minas Gerais. Não há necessidade de corrida aos postos de saúde, já que há doses suficientes para atender as regiões com recomendação de vacinação”.

A pasta explica que enviou, nesta semana, uma equipe da Força Nacional do SUS para auxiliar no atendimento aos pacientes com suspeitas de febre amarela em Minas Gerais.