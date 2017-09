Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

No domingo (10-09) uma grade niveladora foi arrastada sobre o asfalto da Avenida Guarantã, o proprietário disse que o trator foi roubado e a grade ficou no local.

A prefeitura municipal de Guarantã do Norte procurou o mesmo, e foi aplicada uma multa de determinado que o mesmo recupere a via pública, caso isso não aconteça à grade irá para leilão para que o valor arrecadado seja usado na recuperação do asfalto danificado.

É proibido o tráfego de tratores ou implementos agrícolas em vias públicas e quando o mesmo vier a danificar o asfalto, o proprietário tem o dever de realizar a devida recuperação.