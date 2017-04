Lembra que, quando o Windows 10 foi disponibilizado oficialmente, a Microsoft pensou em diversas formas para fazer com que todos os usuários atualizassem seus sistemas operacionais para a nova versão? Isso fez com que máquinas de diversas configurações passassem a abrigar a nova edição, incluindo aqui as instalações do Creators Update. Porém, parece que algumas delas não se mostraram tão perfeitas, e por conta disso a empresa de Bill Gates sugeriu aos usuários para ignorá-la por um tempo.

Em uma mensagem publicada em seu blog oficial, a companhia responsável pelo Windows revelou que adicionou um bloqueio nessa atualização após receber opiniões de alguns usuários que aparentemente relataram problemas ao instalar o Creators Update em máquinas um pouco mais antigas. Ainda que exista a opção de colocá-la em seu computador manualmente, a companhia ressalta que essa não é uma boa saída.

“Bloquear a atualização para dispositivos que nós sabemos que vão apresentar problemas é um aspecto crucial da nossa estratégia. Decidimos o que bloquear baseado no impacto no nosso usuário, e bloquear falhas é a prioridade que acreditamos ter prioridade máxima e algo que temos que resolver o mais rápido possível. Durante o tempo que levarmos para resolver essa questão, queremos limitar o número de pessoas expostas a esse problema”, diz a mensagem.

E o que aconteceu?

Segundo informações divulgadas pela empresa, há um erro relacionado ao Bluetooth que afeta computadores que utilizam rádios Broadcom – e é por conta disso que a Microsoft recomenda que os usuários evitem instalar essa atualização por um tempo.

Porém, esse certamente não deve ser o único problema, e a empresa continua contando com a colaboração dos usuários para tentar encontrar o máximo de falhas possíveis com o intuito de corrigi-las. Quando todas as questões forem resolvidas, a empresa vai disponibilizar o Creators Update de forma automática para todos os que utilizam o Windows 10. Windows 10: Veja os problemas do Windows 8 que foram resolvidos