Um mercado foi alvo de meliantes na noite do último sábado (16/09), por volta das 19h, no bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte.

Segundo informações, dois meliantes armados entraram no “Mercado Cidade”, renderam o caixa e anunciaram o assalto, ordenando que a vítima entregasse todo o dinheiro.

Após a ação os dois fugiram levando aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro, tomando rumo ao bairro 13 de maio.

A Polícia Militar foi acionada, a qual realizou rondas no intuito de localizar os suspeitos, porém sem êxito.