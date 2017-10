Tweet no Twitter

Dois menores foram detidos por populares durante uma tentativa de furto na tarde desta quarta-feira (04/10), por volta das 12h47min na Rua Tuiuti do bairro Cotrel em Guarantã do Norte.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, os dois menores estavam tentando invadir uma residência, momento em que foi flagrado por populares que de imediato fizeram a mobilização dos infratores.

A Polícia Militar foi acionada, a qual compareceu no local juntamente com a Força Tatica, onde foi feito a apreensão dos menores e encaminharam os mesmos para a delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.