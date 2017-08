De imediato foi feito a abordagem do mesmo, onde foi encontrado dois aparelhos celulares, sendo um da vítima e um simulacro de arma de fogo.

Um menor foi apreendido na noite do último sábado (05), após roubar um celular usando um simulacro de arma de fogo em Peixoto de Azevedo.

Por volta das 19h30min a vítima acionou a Polícia Militar, informando que a mesma estava transitando pelas ruas da cidade quando foi abordada por um meliante que em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto, após ação o mesmo fugiu tomando rumo ignorado.

Após relatos da vítima a PM saiu em diligência no intuito de localizar o suspeito, durante as rondas foi avistado próximo a Panificadora Criativa, um menor com as mesmas características. De imediato foi feito a abordagem do mesmo, onde foi encontrado dois aparelhos celulares, sendo um da vítima e um simulacro de arma de fogo.

O menor foi detido e encaminhado sob supervisão do Conselho Tutelar para a delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências que requer o caso.