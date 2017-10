Mãe estava na casa de familiares e menino pegou a moto dela escondido. Segundo a PM, moto estava em alta velocidade e bateu em caminhonete.

ma criança de 12 anos morreu depois de pegar a motocicleta da mãe escondido e sofrer um acidente na noite desse domingo (8), em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, a moto que ele pilotava, em alta velocidade, bateu de frente com uma caminhonete no Bairro Mário Raiter.

A família do garoto disse à PM que o menino pegou a motocicleta escondido da mãe, que não estava em casa. Segundo a PM, o acidente ocorreu em um cruzamento do bairro, por volta de 18h [horário de Mato Grosso]. O motorista da caminhonete, de 39 anos, relatou que seguia pela avenida principal do bairro e, ao chegar no cruzamento, sinalizou que entraria à esquerda, na Rua Gramado.

Ainda conforme o motorista, o menino surgiu no cruzamento e bateu de frente com a caminhonete. A moto foi parar embaixo do veículo. O motorista afirmou que o garoto estava em alta velocidade e que o farol da moto estava desligado ou queimado. O condutor disse também que só percebeu a moto segundos antes da batida, enquanto manobrava o veículo para virar na rua.