Mais uma explosão à caixa eletrônico foi registrada na madrugada desta sexta-feira (20). Desta vez o alvo foi uma agência do Banco do Brasil no município de Peixoto de Azevedo (691km ao norte de Cuiabá-MT). Segundo a polícia, os bandidos não conseguiram levar nenhum dinheiro, pois teriam explodido o caixa de consulta.

O crime ocorreu por volta das 3h40. No entanto, a Polícia Militar não sabe como os criminosos agiram e nem quantos eram. “Apenas a perícia técnica deve apontar se houve ou não arrombamento do cofre do equipamento. A porta de vidro do banco ficou completamente estilhaçada e um dos caixas está danificado”, informou.

Do lado de fora da agência os militares encontraram seis cápsulas de calibre 12mm deflagradas e mais quatro intactas. Também foram achadas cápsulas de 9mm e uma munição de fuzileiros 762.

Nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso passa ser investigado pela Polícia Federal.