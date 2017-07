Encontro vai discutir temas ligados à gestão de risco e desastres.

Tubarão

Tubarão será sede amanhã do 2º Seminário Regional da Defesa Civil de Santa Catarina “A gente não pode mudar o passado, mas pode prevenir o futuro”, no Salão Nobre da Unisul. Ao todo, 18 municípios fazem parte da abrangência do evento.

O objetivo é sensibilizar os gestores públicos municipais e profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre as questões ligadas à gestão de risco e desastres. O encontro pretende ainda discutir formas de diminuição dos efeitos adversos dos desastres.

As atividades tem início às 9h30min com palestra do secretário de Estado Rodrigo Moratelli, que irá explanar sobre a estruturação da Defesa Civil em Santa Catarina e a importância da política de estruturação nos municípios. Na parte da tarde, representantes da diretoria de Prevenção falarão sobre a Gestão de Risco. A Gestão do Desastre será tratada pela diretoria de Resposta.

A capacitação serve para orientar os municípios sobre o novo sistema de proteção e defesa civil que está em implantação em Santa Catarina. Onze regiões já receberam o II Seminário Estadual da Defesa Civil. Até setembro, serão realizados mais nove.

O seminário é voltado, entre outros, a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, técnicos da Defesa Civil, assistentes sociais, técnicos de ONGs, estudantes e voluntários.

Como fazer a inscrição

As inscrições, que se encerram hoje, devem ser feitas pela internet, diretamente na página da Escola de Gestão Municipal Pública.

Programação

Das 9h30min às 10h30min

Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e sua estruturação

Palestrante: Rodrigo Moratelli

Das 10h30min às 11h30min

Importância da Estruturação da Política de Proteção e Defesa Civil Municipal

Palestrante: Rodrigo Moratelli

Das 11h30min às 12h

Debate

Das 13h30min às 15h

Gestão de Risco

Palestrante: Diretoria de Prevenção

Das 15 às 16h30min

Gestão de Desastre

Palestrante: Diretoria de Resposta