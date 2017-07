Tops da elite aproveitam a folga para treinar nas direitas da costa sul-africana, palco da sexta de 11 etapas do Circuito Mundial.

Os tops da elite ganharam o segundo dia de folga nesta quinta-feira, mas ocuparam o tempo com muito surfe nas direitas de Jeffreys Bay, na África do Sul. Como as previsões indicam ondas de maior qualidade, tamanho e consistência nos próximos dias, a organização da sexta etapa do Circuito Mundial optou por aguardar a melhor ondulação. A janela termina em 23 de julho. Gabriel Medina, Adriano de Souza, Filipe Toledo, Italo Ferreira, Wiggolly Dantas, Leonardo Fioravanti, Jack Freestone e John John Florence aqueceram as turbinas e aguardam a próxima chamada, nesta sexta-feira, às 2h (de Brasília). O SporTV.com transmite as baterias ao vivo, e o GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real.