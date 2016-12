Trata-se das diretrizes de regularização fundiárias para melhorar a vida do produtor rural, quando então os proprietários de terras, poderão agrupar mais de um lote do INCRA num só titulo.

A regularização fundiária dês do inicio da historia em Guarantã, sempre foi o gargalo o entrave, aquilo que nos impedia de crescer de ter o domínio de nossas propriedades, ou seja, a titulação.

Muitos tentaram, foram legitimas tentativas de lideres políticos, mas ela só avançou por insistência e persistência. Esta medida provisória em especial teve um esforço individual de um cidadão que também deu sua contribuição foi o Sr.Lutero Siqueira que foi o prefeito de Guarantã na época dele como superintendente do INCRA tentou criar um marco regulatório que pudesse regularizar as propriedades rurais.

E agora com a chegada do Presidente da Republica Michael Temer, abriu-se uma grande possibilidade para regularizar alguns pontos que atrapalham o crescimento e o desenvolvimento do agro negocio do país.

E a busca da regularização se deu com a posse do hoje ministro Blairo Maggi que assumiu o ministério da agricultura, e foi um grande parceiro na buscar desse enfrentamento, em criar esse marco regulatório da titulação fundiária.

Quem também muito colaborou com todo este êxito foi o Dep. Pedro Satélite, que muito sensível a essa questão, deu apoio e suporte usando sua influencia politica. O Senador Wellington Fagundes foi o que reuniu a bancada federal e os técnicos do ministério do desenvolvimento agrário e outros para que tudo desse certo.

Queremos agradecer de forma especial também o Senador e Ministro Blairo Maggi, que é uma pessoa que se Deus quiser vai fazer do estado do Mato Grosso uma nova fronteira de oportunidades e crescimento principalmente pequenos animais , frango, porco, galinha, peixe e agricultura familiar, a onde com certeza passaremos ser exportadores. Quem também muito batalhou para que regularização fundiária virasse realidade foi nosso vice prefeito Marcelo De Castro.

Diante desta vitória, fica aqui nossos agradecimento a toda classe política acima citada, a sociedade organizada de Guarantã e também as pessoas comum que na oportunidade se manifestaram, deforma especial Dr. Davi, Sandra Melo, Valter Moura e nosso chefe maior Sr. Alberto Cesário, popular Betinho.

Por: Antônio Benito Signor.