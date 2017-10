Fiscais do Tribunal de Contas visitaram 47 unidades de atenção primária de saúde. Auditores não encontraram médicos em 51% das unidades de saúde da atenção básica visitadas.

Auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) nos serviços de atendimento médico do Sistema Único de Saúde (SUS) em Cuiabá apontaram que 45% da carga horária de trabalho dos profissionais médicos da atenção básica não é cumprida. Essa é a segunda vez que o TCE fiscaliza a operação do sistema de saúde pública da capital. A primeira auditoria foi realizada em 2014.

De acordo com os fiscais do TCE, foram visitadas 47 unidades de atenção primária, entre centros de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, sendo que algumas delas foram revisitadas no final da auditoria. As inspeções foram realizadas dentro do horário de funcionamento das unidades. Também foram visitadas quatro policlínicas, duas unidades de pronto-atendimento e o Hospital e Pronto Socorro Municipal.