O médico pulou o muro da residência da vítima e a agrediu com socos, e foi socorrida por vizinhos.

O médico Emilson Miranda Junior, 28, agrediu na madrugada desta sexta-feira (17) a sua ex-companheira E.N.S, 34, no bairro Santa Rosa em Cuiabá (MT). Segundo a vítima, essa é a terceira vez que o médico que atua em Várzea Grande (Região metropolitana de Cuiabá) a agride.

De acordo com a vítima que contou detalhes da agressão ao Circuito Mato Grosso, Emilson apareceu pela madrugada na residência, e ao não ser atendido pela mulher, acabou pulando o muro do imóvel e invadindo a casa.

“Eu estava dormindo neste momento que ele entrou, e após conversarmos um tempo, ele pediu que eu retirasse o boletim de ocorrência que já havia feito contra ele quando me agrediu pela segunda vez. Eu conversei e estava até disposta a dar uma chance a ele, porém disse que só poderia retirar a queixa perante o juiz, foi onde as agressões começaram”, informou a vítima.

A vítima ainda informou que o motivo maior da violência, foi em decorrência da negativa dela de mentir.

“Ele pediu que eu retirasse o B.O e que mentisse perante a delegada, e informasse que quando registrei o boletim de ocorrências, eu estava bêbada, sob efeito de drogas e que foi por influência das minhas amigas, o que eu me neguei a fazer, e ai começou o descontrole dele”.

A vítima que se chama Erika relatou que essa é a terceira vez que Emilson pratica agressão contra ela, e que o casal está junto há aproximadamente três meses.

“Ele começou se mostrar descontrolado, de um tempo para cá onde passou a ser possessivo e controlador. Fui proibida de manter contato com minhas amigas, conversar no whatsapp, ele queria saber de tudo, inclusive me dopando com remédios, para querer arrancar confissões minhas”, completou a mulher emocionada.

Médico acusado das agressões.

Consta no boletim de ocorrência registrado por Erika que o médico dava a ela os remédios Venvance e Ritalina, (medicamentos que atuam diretamente sobre o neurotransmissor dopamina, por isto seus efeitos de maior energia, euforia e concentração), que segundo Emilson era para causar maior concentração em Erika e com isso, seria mais difícil a mesma mentir.

No dia 11 deste mês, o agressor por volta das 03h30min passou a xingar Erika e ameaçar divulgar um vídeo íntimo do casal nas redes sociais, caso ela se separasse dele. Além das ameaças, a vítima foi agredida com tapas no rosto e socos na nuca, e teve o celular quebrado de acordo com informações do boletim de ocorrências.

Desde então a vítima não teve mais contato pessoal com Emilson, somente por mensagens, até que esta madrugada ao ser agredida novamente, a vítima foi socorrida por vizinhos que ouviram os gritos e o médico foi detido e encaminhado ao Cisc para serem tomadas as medidas cabíveis.

“Essa não é a primeira e nem vai ser a última vez que ele me agride, assim como existem outros B.Os contra ele por agredir a ex-namorada. Já pedi a medida protetiva para que ele não se aproxime de mim novamente, e vou até o final com esse caso, pois ele não pode sair impune”.

Outro lado:

Detido no Cisc Planalto, o médico foi impedido de falar, por estar na cela, aguardando a audiência de custódia que acontece esta manhã.