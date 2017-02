José Medeiros fez também encaminhamentos ao ministro da Integração Nacional.

O senador José Medeiros (PSD-MT), vice-líder do governo, pediu ao presidente Michel Temer apoio para a população de Campo Novo do Parecis, cidade mato-grossense atingida fortes chuvas que tem causado diversos danos ao município e sofrimento a mais de três mil pessoas.

“Com a devida urgência, peço que determine a todas as pastas do governo federal que mobilize apoio prioritário à população atingida pelas chuvas torrenciais e que sejam envidados todos os esforços junto à prefeitura de Campos Novo do Parecis no sentido de minimizar os sofrimentos do mato-grossenses que ali vivem”, pediu o senador.

Além do pedido feito ao presidente Michel Temer, José Medeiros fez também encaminhamentos ao ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho; e ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, informando ainda que o prefeito do município de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado, decretou situação de emergência após os alagamentos causado pelas chuvas.

Segundo o senador, existe ainda a preocupação dos produtores rurais com os mais de três mil hectares de lavouras de soja e milho que ficaram debaixo d’água. Entre os prejuízos calculados até o momento pelos agricultores da região está a perda de 60 mil toneladas de soja devido a dificuldade dos produtores entrarem com as máquinas nas lavouras.

