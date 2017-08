Senador do PSD diz que o vice-governador tem feito lição de casa na preparação de seu para a disputa no próximo ano a cargo majoritário.

O senador José Medeiros (PSD-MT) sugeriu que o vice-governador Carlos Fávaro (PSD-MT) considera deixar o atual cargo para concorrer nas eleições do próximo ano a algum cargo majoritário. Fávaro já começou a se articular na preparação de seu nome para as eleições de 2018, considerando as vagas para o Senado e governador de Mato Grosso.

“Na política não existe espaço vazio (sic). Se o vice-governador se levantar já tem gente de olho querendo o ocupar o cargo, isso é mais que normal na política”, disse Medeiros em entrevista à rádio Capital FM, nesta segunda-feira (14).

O senador afirmou que Fávaro está fazendo “a lição de casa”, em viagens pelo Estado com a divulgação de seu nome. Medeiros não confirmou qual é o cargo pretendido pelo vice-governador, mas disse que a candidatura ao governo não está descartada.

“Não se pode dizer, em política, como que a situação de hoje não vai mudar. Um cargo ao senado seria mais improvável para o Fávaro por causa de pontenciais candidaos fortes, como é o próprio ministro Blairo Maggi (PP). Mas ele pode disputar o cargo ao governo, isso numa mudança completa do cenário. O PSD não é partido que possa ser ignorado em Mato Grosso porque tem uma bancada de deputados estaduais muito forte, e tudo depende de alinhamento”.

Reportagem publicada pelo jornal Circuito Mato Grosso mostra a preparação de Fávaro para disputar as eleições do próximo ano e do apoio do DEM à decisão. No perfil em rede social, já se encontram vídeos da Fávaro com apresentação como figura que agrega “as qualidades políticas”. Em composição de produção cuidadosa, postada no fim de julho, Fávaro se associa ao cotidiano de pequenos produtores, apontando para a mudança para “um Mato Grosso e um Brasil melhores”.