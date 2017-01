Tweet no Twitter

Senador diz ter sido procurado por interlocutores de concorrentes com pedido para desistir de disputa.

O senador José Medeiros (PSD-MT) disse já ter número o suficiente de votos para conseguir eleição à presidência da Casa, na próxima quarta-feira (1º). Sem citar a quantidade de apoiadores, Medeiros afirmou que foi procurado por interlocutores de partidos para retirada de sua candidatura ao cargo.

“Não dá pra falar em números porque no Senado é igual na Câmara você chega ao fim da noite eleito [hipoteticamente] e no outro dia já é outra pessoa que está no lugar. Mas posse dizer que temos votos o suficiente para conseguir a eleição, e eu estou confiante. Tanto é que estamos assustando os outros concorrentes ao cargo”.

O senador anunciou sua candidatura à presidência da Casa no fim de dezembro. A disputa foi apresentada como proposta de um grupo de senadores que sugeriu a alternativa de um segundo nome nas eleições.

O PMDB, do atual presidente Renan Calheiros, forma a maior bancada com 19 senadores e tem buscado o apoio dos demais partidos para eleger Eunício Oliveira (PMDB-CE).

A votação ocorre em reunião preparatória marcada para as 16h, da próxima quarta-feira, no Plenário da Casa, e será comandada por Renan Calheiros. O Senado elege seu novo presidente por maioria simples, com a presença da maioria absoluta dos senadores (41).

O PSDB, que forma a segunda maior bancada da Casa com 12 senadores, ficou com a escolha pela vice-presidência.

O regimento do Senado prevê que os cargos da Mesa Diretora devem ser ocupados conforme o tamanho das bancadas, ou seja, os partidos com mais parlamentares têm a preferência na hora de fazer as indicações.

Os senadores que ocupam esses postos são os responsáveis por conduzir a Casa tanto política quanto administrativamente

Como propostas, Medeiros diz que, se for eleito, aproximará o Senado da sociedade e tornará mais democrática a designação para a relatoria de projetos, anseio de vários senadores descontentes com a gestão Renan Calheiros.

O parlamentar também diz que sua candidatura não faz oposição ao Palácio do Planalto ou ao PMDB. Ele lembra ainda que é um dos vice-líderes do governo no Senado e está comprometido com a pauta econômica de Michel Temer.

Medeiros foi um dos principais defensores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na Casa.

Com Colaboração de Reinaldo Fernandes