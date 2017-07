Tweet no Twitter

Durante uma semana, 30 estudantes de design de moda participarão do primeiro reality show produzido pela Unicesumar, em Maringá (PR). Selecionados entre 300 inscritos de todo o Brasil, os alunos do curso à distância virão de 13 estados para enfrentar uma série desafios relacionados à moda. O Fashion Reality começou na segunda-feira (24-07) e segue até o dia 28 de julho. O evento será gravado 24 horas e a transmissão será feita diariamente através do blog da Unicesumar.

Na Equipe 05 participa, Cássia de Castro Balbinot, ele é de Matupá, cidade localizada no Portal da Amazônia que faz divisa com Pará, além dela na equipe tem os estudantes Magnaldo Alves e Maeli da Silva, compondo os três componentes.

Para votar na equipe de Cássia, basta acessar o facebook da Unicesumar ( clique aqui) e compartilhe a imagem do croqui da equipe em modo público e curtir a imagem, a soma dos dois dará o vencedor. A votação será encerrada às 12h do dia 28/07/17.

Rotina restrita

Os alunos ficarão confinados nos laboratórios de moda do campus sede da Unicesumar e as atividades diárias ocorrerão das 6h30 às 23h. Dentro deste período, os participantes terão horários determinados para café da manhã, almoço, jantar e banho.

Diariamente, terão 30 minutos para falar com a família e amigos, e só. É proibido utilizar o celular e se conectar nas redes sociais. A internet será permitida apenas para pesquisas referentes às produções dos trabalhos. “Os participantes vão buscar e resgatar tudo o que estudaram durante o curso para aplicar nas provas. É uma oficina de conhecimento em que eles deverão agir como verdadeiros designers de moda”, afirma Sandra Franchini, coordenadora do curso.



O desafio

Logo no primeiro dia, os participantes, divididos em 10 grupos de três pessoa, receberam as instruções para a grande prova, que consistia na criação de uma peça de gala até o fim da semana. Porém, outras tarefas diárias serão distribuídas durante o reality.

“Um dos maiores desafios vai ser o trabalho em equipe. Quando você cria sozinho, coloca no papel tudo o que quer; durante a semana, eles terão que compartilhar as ideias e abrir mão de muitas escolhas”, diz Sandra.

Cada uma das peças criadas para a prova final será apresentada em um desfile e julgada por uma banca examinadora composta por professores e profissionais da área. Os três primeiros grupos colocados receberão uma premiação em dinheiro.