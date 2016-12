As diligências realizadas pela PRF constaram ainda, que o condutor, o jovem R.A.N. de apenas 23 anos, estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool.

A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota à imprensa confirmando que o condutor envolvido em um acidente no sábado (24-12), próximo a Matupá, estava dirigindo embriagado. Por volta das 19h, no Km 1037 da BR 163, em Matupá/MT, repetiu-se uma dramática situação que justifica mais uma só vez o empenho da PRF em reduzir a violência no trânsito das rodovias federais concentrando seus esforços no combate de três infrações de trânsito altamente letais: a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas.

O acidente ocorreu quando um caminhonete FIAT/STRADA, placa de Matupá, seguia de Matupá para Peixoto de Azevedo em velocidade incompatível com a segurança do trânsito no local e realizou uma manobra de ultrapassagem proibida, em trecho sinalizado com faixa dupla contínua amarela. As diligências realizadas pela PRF constaram ainda, que o condutor, o jovem R.A.N. de apenas 23 anos, estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool.

O conjunto de decisões erradas tomada pelo motorista causou a morte de uma família inteira, que seguia no sentido oposto, de Peixoto de Azevedo para Matupá, em seu veículo VW/GOL, placa de Novo Mundo/MT. O casal, 43 e 31 anos, e suas filhas, uma criança de 11 e uma adolescente de 14 anos, tiveram morte imediata em decorrência da violência do choque frontal entre os veículos.

Populares tentaram socorrer a criança, removendo-a para o hospital local, mas foi tarde demais. A mãe foi arremessada para fora do veículo. O condutor e a adolescente ficaram presos nas ferragens, sendo desencarcerados após a realização da perícia pela POLITEC.

O condutor da FIAT/STRADA, por sua vez, sofreu fratura de uma perna e concussões em decorrência da destruição causada em seu próprio veículo.

A lei brasileira prevê a pena detenção, de dois a quatro anos, para o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sendo condenado a pena máxima por cada uma das quatro mortes, o condutor poderá ser sentenciado a 16 anos de prisão.

O boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal e os laudos periciais da POLITEC subsidiarão o inquérito, a ser conduzido pela Polícia Civil de Matupá, e a ação penal a ser movida pelo Ministério Público.