A Motocicleta furtada é uma Honda CG 125 FAN, cor Preta, com placa NJI-4589 e esta com um amaçado no tanque de combustível.

Um homem teve sua motocicleta furtada na noite deste domingo (10/09), por volta das 19h em uma festa na comunidade Alto Alegre em Matupá.

Segundo o proprietário da motocicleta, ele teria sido furtado durante a festa na referida comunidade.

Ele relatou que sentiu falta do veículo, momento em que estava indo embora, devido não encontra-la no local onde havia estacionado. Posteriormente começou a procura-la nas proximidades, porém não a encontrou.

Diante disso a vítima compareceu a delegacia de Polícia Militar, onde foi feito a confecção do Boletim de Ocorrência e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil pra as providencias necessárias.