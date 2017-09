O pavilhão da igreja matriz Santa Maria Mãe de Deus ficou lotado, famílias inteiras reunidas, contribuindo com o Hospital de Câncer de Mato Grosso.

O domingo em Matupá foi marcado pela solidariedade e amor ao próximo. Tudo isso agregado com uma deliciosa feijoada.

O pavilhão da igreja matriz Santa Maria Mãe de Deus ficou lotado, famílias inteiras reunidas, contribuindo com o Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Foi o segundo ano consecutivo que a Fraternidade feminina Acácia matupaense realiza o evento para arrecadar fundos e alimentos para o hospital. No ano passado foi arrecadado com o evento um total de R$ 12.000,00.

Além da feijoada também foi realizado paralelamente a campanha de doação de lenços, até o momento 160 lenços foram arrecadados e devido ao sucesso da campanha as arrecadações continuaram por mais 30 dias. Os lenços serão encaminhados para as mulheres que estão passando por quimioterapia e com isso sofrem com a queda dos cabelos. As doações podem ser entregues no Consultório Odontológico Dr. Alba Valéria na Rua 15 do Bairro Centro.

O Hospital de Câncer de Mato Grosso realiza um trabalho de grande importância para toda a população do estado.

Só em 2016 foram 76.073 atendimentos ambulatório, 28.061 atendimentos nas campanhas de prevenção, 4.654 internações realizadas, 2.000 cirurgias, 60.448 sessões de radioterapia, 14.329 aplicações de quimioterapia, 365.040 refeições servidas e ainda 295 toneladas de roupas lavadas. Tudo isso só é possível graças ao empenho e contribuição dos municípios, com projetos e ações como a Feijoada Beneficente, que mais uma vez foi um sucesso absoluto.