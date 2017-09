A área de pastagens que fica localizada entre o parque de exposições até o frigorifico Frialto foi totalmente tomada pelo fogo, que assustava pela intensidade das chamas.

Queimada é crime, previsto no Código Penal com pena de reclusão e multa. O estado tem investido bastante em campanhas contra queimadas com o objetivo de conscientização, mais mesmo assim os focos de incêndios seguem acontecendo com grande intensidade.

Na noite desta segunda- feira (04-09) pelo menos dois incêndios foram registrados em Matupá, um no interior do município na linha 03 da Gleba União e outro grande incêndio nas margens da BR 163.

A equipe da prefeitura municipal foi acionada por volta das 22:00hs para atender a ocorrência, mesmo levando para o local todos os caminhões pipa pouco foi possível fazer, o secretario de obras e meio ambiente Valdecir Noronha relatou para a imprensa que o trabalho foi baseado em trabalhar para impedir que o fogo atingisse a área do aeroporto e do confinamento do Frialto.

O período proibitivo de queimadas segue até o dia 15 de Setembro, com grandes chances de ser prorrogado devido às condições climáticas, a exemplo do ano passado onde o período se estendeu até outubro.

E mesmo com todas as fiscalizações e penalidades infelizmente Mato Grosso é o Estado com maior número de focos de queimadas em 2017.