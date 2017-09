Tweet no Twitter

Uma mulher foi agredida pelo seu marido na noite deste domingo (10/09), por volta das 19h10min, na zona Rural de Matupá.

A Polícia Militar foi acionada informando que em uma chácara estava acontecendo um desentendimento familiar, onde um homem estava agredindo fisicamente sua esposa.

Diante das informações a PM se deslocou até o local indicado, onde constatou a veracidade do fato.

Segundo a vítima, o seu esposo havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos, e após os mesmo se retirarem da residência o homem ficou agressivo e passou a agredi-la. Com medo a mulher se afastou do homem e acionou a PM.

O Homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, para as providencias necessárias.