O município de Matupá, localizado no Portal da Amazônia, ficou em oitavo lugar no ranking estadual da pesquisa que aponta o índice de saúde financeira dos municípios brasileiros.

A pesquisa foi realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O estudo aponta que 85,9% dos municípios apresentaram situação fiscal difícil ou crítica em 2016, esse é o maior percentual desde o início da série histórica, em 2006.

Cláudia no Nortão de Mato Grosso ocupa a primeira posição no Estado, seguida por Sinop. Confresa que fica na região do Norte Araguaia ocupa a quinta posição. Veja os municípios que ocupam as décimas primeiras posições no Estado.

Cuiabá está de fora. Cláudia (1º), Sinop (2º), Vila Rica (3º), Nova Mutum (4º), Confresa (5º), Nortelândia (6º), Alto Garças (7º), Matupá (8º), Ipiranga do Norte (9º) e Tesouro (10 º).