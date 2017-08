Tweet no Twitter

Segundo fontes do Olhar Cidade, a Polícia Federal ira deflagrar operação em Cuiabá e cidades do interior de Mato Grosso, uma das cidades que está na lista é Matupá, onde Silval foi prefeito.

A delação premiada do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, que se tornou pública, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na sexta feira (26/08), está deixando muitos políticos e empresários sem dormir.

Segundo o Portal Mato Grosso, chegaram a Cuiabá, capital mato-grossense, 12 viaturas da Polícia Federal vindas de Brasília e Goiás. A Polícia Militar de Mato Grosso, também dará suporte na operação.

O processo das investigações e diligências está sendo presidido pelo relator do processo no STF, ministro Luiz Fux. Ele é conhecido em Brasília pelo seu perfil “duro”. Deverão ocorrer pedidos de afastamento de função dos acusados, principalmente daqueles que tiverem cargos no Poder Executivo, para que não interfiram nas investigações.

Devem ser emitidos mandados de busca e apreensão, de condução coercitiva, de prisão provisória (5 dias á 30 dias prorrogáveis) e preventiva (sem prazo).