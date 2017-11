Depois de construir o novo prédio da Escola Municipal Santo Antônio na Linha III da Gleba União-Padovani, bem como a quadra poliesportiva coberta, a Prefeitura de Matupá através da Secretaria de Educação determinou a construção de uma passarela de concreto, uma rampa de ligação das duas estruturas físicas e também o muro em todo o entorno da unidade de ensino que está localizada a mais de 120 km da sede do município.

O objetivo da administração Valtinho Miotto é promover ações que impactem diretamente em melhores condições de trabalho aos servidores da educação e na qualidade do atendimento aos estudantes do pré-escolar ao ensino fundamental, proporcionando-lhes uma escola cada vez mais atrativa, acolhedora e segura.

Esses são fatores essenciais e cruciais para que haja avanços significativos no campo do ensino-aprendizagem. Em se tratando de escolas edificadas em projetos de assentamentos rurais, o Colégio Santo Antônio é uma das mais belas arquiteturas e projetos de infraestrutura escolar do município de Matupá e que estimula e viabiliza o aprendizado, além de favorecer as interações humanas.