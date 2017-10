Energisa (concessionária que administra MT) informou ter restabelecido contato de 90% da unidades consumidoras do Estado.

O temporal que passou por Mato Grosso neste final de semana deixou centenas de moradores prejudicados. Só em Cuiabá, segundo o Centro Integrado de Operações (Ciosp) foram mais de 50 ocorrências emergenciais, felizmente nenhum delas com vítimas fatais. Em Rondonópolis (região Sul), a Energisa (concessionária de energia do Estado) registrou cerca de 13 mil unidades consumidoras afetadas pela falta de energia.

No último sábado (21), a forte chuva que caiu sob a capital resultou no desabamento do teto de uma de uma igreja, no Bairro CPA IV, setor I, danificando móveis e aparelhos de ar-condicionado. A estrutura ainda ficou comprometida por causa das rachaduras.

“Tudo em torno de um bilhão de reais por aí eu calculo, porque a gente não tem noção ainda. Mas o mais importante é a vida das pessoas, ninguém teve nada grave, nenhum machucamento. Então pra nós é uma benção e com a compra dos materiais a gente vai conseguir reconstrução. São pessoas de muita fé”, disse o padre Deusdedit responsável pela paróquia.

As rajadas de vento também levaram abaixo várias tendas que foram montadas para um feirão de automóveis no estacionamento de um Shopping da Capital. Ao todo, foram mais de 20 carros danificados por causa da queda de barras de ferro. Ninguém ficou ferido. Conforme a revendedora de uma das concessionárias cadastradas, Fabiana Prado, o seguro irá cobrir parte do prejuízo daqueles veículos que já foram vendidos.

Outro fato assustador foi à queda de parte do muro do Complexo Sócio Educativo Pomeri, na região do Bairro Planalto, que dá acesso a um espaço destinado ao banho de sol e outras atividades. Um agente informou ao Circuito Mato Grosso que no momento do desabamento nenhum dos adolescentes fugiu do local e que a maioria estava dormindo nos quartos.

Houveram inclusive a queda de árvores e postes de iluminação que conforme levantamento da Energisa, 90% deles já foram resolvidos. Em contrapartida, há alguns casos isolados que são de extrema complexidade. Nessas situações a assessoria de imprensa informou que será necessário refazer a rede e que os técnicos estão priorizando alguns casos.

Alerta de novo temporal

A chefe do 9° Distrito de Metereologia de Mato Grosso, Marina Padilha, informou que a previsão para essa semana ainda é de chuvas e trovoadas, de modo que a população deve ficar atenta para o risco da queda de raios no estado.

“Começamos o período chuvoso e a tendência é previsão de chuva mesmo como ocorreu com essa situação de temporal. Então é comum agora esse estado de tempo em Mato Grosso. Ainda não tenho como precisar quantos quilômetros que foram os raios porque os dados ainda não chegaram”, disse a chefe do instituto à reportagem.