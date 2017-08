É comum ouvir que o Direito está relacionado ao nosso cotidiano e presente nas mais diversas atividades, mas você já pensou em sua relação com a arte que apreciamos no nosso dia-a-dia? As músicas que retratam nossas vidas mudam conforme as leis ou as leis é que foram se modificando juntamente com a expressão artística da sociedade? É essa proposta de unir o Direito à arte que levou Rodolfo Pamplona Filho a criar um modelo único de palestra: a palestra cantada.

Na apresentação com banda e performance repleta de pérolas da Música Popular Brasileira (MPB), Rodolfo Pamplona Filho explica a evolução das relações de família no país do século XIX ao século XXI.

Único brasileiro a realizar esse tipo de palestra, ele traz a “Palestra Cantada” para o público mato-grossense pela primeira vez no encerramento da XX Conferência Estadual da Advocacia e XX Semana Jurídica. O evento, promovido a cada três anos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), acontece de 16 a 18 de agosto no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Professor Titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Universidade Salvador (Unifacs) e professor adjunto da graduação e pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Rodolfo Pamplona Filho conta com mais de 70 obras publicadas individualmente e em parceria com importantes nomes do cenário jurídico.

“Quem me conhece dos livros toma um susto. As pessoas vão se surpreender”, garante o multifacetado profissional. Advogado, professor, escritor, poeta e músico são algumas de suas facetas que se reúnem num modelo inovador de apresentação que ele define como “uma mistura de palestra jurídica com teatro e música”.

A “Palestra Cantada” de Rodolfo Pamplona acontece no dia 18 de agosto à partir das 19h40. Antes, a programação de encerramento da XX Conferência Estadual da Advocacia e XX Semana Jurídica contará com a palestra da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Delaíde Alves Miranda Arantes.

Ao todo, serão 12 painéis temáticos envolvendo as principais áreas do Direito no período matutino e palestras noturnas com os mais renomados profissionais brasileiros, totalizando mais de 40 palestrantes durante os três dias de evento.

As inscrições se encerram nesta sexta-feira (11) e podem ser feitas pelo site http://conferenciaesa.oabmt.org.br/ ou presencialmente na sede da OAB-MT e da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT). Além das palestras, o evento ainda conta com programação artística voltada para a cultura mato-grossense, incluindo apresentação da Orquestra de Viola de Poxoréu com o grupo de catira Diamantes, praça de alimentação e uma série de serviços para os participantes.