A exigência de soluções para conflitos agrários em Mato Grosso foi pauta da sessão plenária vespertina dessa terça-feira (5), mediante provocação do deputado estadual Valdir Barranco (PT).

O parlamentar fez referência aos quase cinco meses da ‘chacina de Colniza’, quando, em 19 de abril, nove trabalhadores rurais de Taquaruçu do Norte, distrito do município (a 1065km de Cuiabá), foram torturados e mortos, e exigiu atitudes do Executivo estadual. “Nós estamos, ainda, aguardando providências”. O Ministério Público do Estado (MPE) denunciou cinco acusados, dos quais dois foram presos. A suspeita é de que o mandante do crime seja um grande empresário madeireiro.

Barranco destacou que já fizera uma indicação à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para que seja instalada em Mato Grosso uma delegacia especializada para tratar de conflitos agrários. “Eu quero reforçar a necessidade, porque aqui as pessoas são violentadas, torturadas e mortas e nós não podemos deixar passar, esquecer e tratar como se nada tivesse acontecido”, argumenta.

O petista registrou, ainda, que famílias de trabalhadores assentados em Nova Guarita (673km da capital) “já sofreram violência de todos os tipos”, como ameaças de morte, rompimento de cercas e até veneno despejado por aviões sobre as casas das vítimas.

A sessão contou com o registro de presença de 16 deputados, mas não manteve quórum mínimo (12 parlamentares) para a votação da ordem do dia.