Brasileiro recebe gancho de dois meses devido a uma lesão no olho.

Finalizado por Ovince Saint Preux no card principal do UFC em Nashville, no sábado passado, Marcos Pezão terá que ficar um tempo afastado do octógono, antes de buscar a recuperação. O brasileiro recebeu suspensão médica de 60 dias, de acordo com a lista divulgada pela Comissão Atlética do Tennessee, que regulamentou o evento.

O motivo da suspensão de dois meses aplicada ao paulista é uma lesão no olho, resultado de um corte provocado por golpe de OSP. O brasileiro, que relatou ainda ter sofrido fratura no osso orbital da face, terá que ficar no mínimo 30 dias sem qualquer tipo de contato físico. Pezão enfrentou problemas já na pesagem, quando excedeu em mais de 2kg o limite da categoria meio-pesado (até 93kg). Com 95,2kg, ele perdeu 30% da bolsa e anunciou a intenção de voltar a lutar na divisão dos pesados (até 120kg).

Outro brasileiro que lutou no UFC Nashville, Thales Leites escapou de suspensão médica. O atleta nascido em Niterói, que venceu Sam Alvey por decisão unânime, no card preliminar, pelo peso médio, poderá retornar de imediato aos treinos visando ao próximo compromisso no octógono. O norte-americano, por sua vez, terá que parar por 180 dias.

Além de Sam Alvey, mais três lutadores terão que cumprir seis meses de gancho por causa de problemas médicos: Mike Perry, Scott Holtzman e Cindy Dandois. Eles dependem de liberação após avaliação para retornar antes do prazo previsto pela comissão.

Confira a lista de suspensões médicas do UFC Nashville

Cub Swanson: suspensão de sete dias, sem contato físico

Artem Lobov: suspensão de 60 dias, sem contato físico por 30 dias. Depende de liberação de médico para voltar antes

Diego Sanchez: suspensão de 45 dias, sem contato físico por 30 dias

Marcos Pezão: suspensão de 60 dias, sem contato físico por 30 dias. Depende de liberação de um médico para voltar antes

Eddie Wineland: suspensão de 60 dias, sem contato físico; depende de liberação de um médico para voltar antes

Stevie Ray: suspensão de 30 dias, sem contato físico por 14 dias

Joe Lauzon: suspensão de 60 dias, sem contato físico; depende de liberação de um médico para voltar antes

Mike Perry: suspensão de 180 dias, sem contato físico; depende de liberação de um médico para voltar antes

Jake Ellenberger: suspensão de 60 dias, sem contato físico por 45 dias

Sam Alvey: suspensão de 180 dias, sem contato físico; depende de liberação de um médico para voltar antes

Dustin Ortiz: suspensão de 60 dias, sem contato físico por 45 dias

Scott Holtzman: suspensão de 180 dias, sem contato físico; depende de liberação de um médico para voltar antes

Michael McBride: suspensão de 45 dias, sem contato físico por 30 dias

Cindy Dandois: suspensão de 180 dias, sem contato físico; depende de liberação de um médico para voltar antes

Joe Proctor: suspensão de 45 dias, sem contato físico por 30 dias

Matt Schnell: suspensão de 45 dias, sem contato físico por 30 dias