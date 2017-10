Tweet no Twitter

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Escola de Administração Fazendária – ESAF, anunciou concurso público de edital nº 59/2017, para a contratação por tempo determinado de 300 Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Para participar da seleção, é necessário ser profissional da área de Medicina Veterinária com registro em Conselho.

Os contratados atuarão em carga horária de 40 horas semanais, fazendo jus a uma remuneração de R$ 14.584,71. Dentro do total de vagas, 225 serão para ampla concorrência, 15 para deficientes e 60 reservas para as cotas, conforme a lei 12.990/14.

Inscrições

A inscrição será realizada no período compreendido entre 02 e 16 de outubro de 2017, acessando o site da ESAF (www.esaf.fazenda.gov.br), mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00.

Seleção

O concurso será composto de provas objetivas, discursiva e de títulos. Será realizada prova escrita objetiva (primeira etapa) na data provável de 26 de novembro de 2017, nos locais e horários de aplicação dados a conhecer somente via site da ESAF, para consulta pelo próprio candidato, durante os três dias úteis que antecederem à realização.

Os gabaritos estarão disponíveis a partir do primeiro dia útil após a aplicação das provas objetivas. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada em data posterior à divulgação do resultado das provas objetivas.

Este concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final do concurso.