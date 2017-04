Tweet no Twitter

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestação se deslocou para o km 1018 da BR-230 nesta quinta-feira, 27.

eguido a BR-230, a rodovia Transamazônica, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há cerca de 50 manifestantes, que se deslocaram para o quilômetro 1018 da BR-230 nesta quinta-feira (27).

O protesto iniciou por volta das 15h de quarta-feira (26), na altura no KM 1113. Em um primeiro contato entre os agentes da PRF e os indígenas foram relatadas as reivindicações do grupo, como o aumento da verba para saúde e educação indígena, que teria sofrido redução.

Os índios querem ainda evitar o fim da Fundação Nacional do Índio (Funai) e exigem a presença de representantes da Funai e do governo para negociação. Eles estão armados com arcos e lanças.

Após esse momento, foi acordado que seria permitido a passagem de ambulâncias e pessoas a pé pelo trecho interditado. Apesar de tentativas feitas pelos agentes da PRF, nem viaturas policias têm permissão para passagem.

De acordo com a PRF, a interdição atinge o escoamento de grãos provenientes de Mato Grosso com destino ao porto de Miritituba (PA). Estima-se que o bloqueio esteja causando uma fila de aproximadamente de 9,5 km de congestionamento.