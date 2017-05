O deputado Guilherme Maluf (PSDB) defendeu hoje durante reunião dos parlamentares com prefeitos, a diretoria da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e gestores do governo do Estado, que a Assembleia Legislativa abra mão dos recursos do duodécimo que foram contingenciados, para que sejam investidos integralmente na saúde pública. A intenção é evitar que o governo utilize parte dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) no pagamento dos débitos da saúde.

“Desde a minha gestão como presidente desta Casa, entre 2015 e 2016, este parlamento vem reduzindo seus gastos, o que permitiu no ano passado a compra de ambulâncias para todos os 141 municípios. Hoje ainda temos em torno de R$ 70 milhões que são devidos pelo governo do Estado e a Assembleia pode dar uma contribuição concreta, abrindo mão destes recursos para amenizar a crise na saúde no interior”, defendeu Maluf.

O deputado também defendeu uma repactuação dos custos da saúde pública e da distribuição de recursos para os hospitais regionais. “Em alguns casos os hospitais regionais fazem serviços que também são prestados pelos hospitais municipais, ou seja, há uma sobreposição. Às vezes, é melhor repassar recursos diretamente aos municípios para evitar que os problemas ganhem uma dimensão que só poderia ser atendida pelos regionais. Então temos que aprofundar esta discussão sobre a distribuição dos recursos entre as diferentes instâncias”, disse Maluf.

Da Assessoria