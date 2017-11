O acidente foi registrado por volta das 22 hrs dessa terça-feira (31-10) entre as Comunidades Oitava e a Quinta Agrovila, as primeiras informações são de que um Motociclista teria batido na traseira de outro veiculo, possivelmente em uma carreta pelos destroços que ficaram no meio da pista, pois não havia outro veiculo no local.

Segundo informações de populares a vitima foi identificada como Rafael Dieferson Huttinger, e pilotava uma Motocicleta Honda Broz de cor preta.

Rafael era morador de Terra Nova do Norte e trabalhava como vigia em uma Escola na região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e passará á partir de agora investigar as causas do acidente que vitimou Rafael, e se de fato teria outro veículo envolvido, e caso houver, identificá-lo, já que não ficou no local para prestar socorro á vítima.