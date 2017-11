Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Dois presos que fugiram da Cadeia Pública de Poconé, a 104 km de Cuiabá, foram recapturados na noite dessa segunda-feira (20) escondidos em uma casa no mesmo município. A recaptura foi divulgada nesta terça-feira (21) pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). Com as prisões, subiu para 23 o número de detentos recapturados até o momento.

A fuga ocorreu na última quarta-feira (15) onde 34 detentos fugiram depois que agrediram um dos dois agentes que faziam a segurança na cadeia e levaram as armas da unidade. Cinquenta detentos estavam presos na cadeia.

Segundo a Sejudh, a Polícia Civil e Militar receberam denúncias de que possivelmente dois foragidos da cadeia estariam em uma casa no Bairro João Godofredo. As forças de segurança localizaram a residência, na Rua Coronel João Epifânio. Quatro pessoas estavam no local, sendo que Adeylton da Silva Rondon Araujo e Matheus Gabriel Jorge Rodrigues foram identificados como foragidos da cadeia.

Os outros dois homens que estavam na casa, Giovane Jonatas da Silva e Higor Silva Santos, foram presos por darem suporte aos foragidos. Os quatro foram encaminhados para a Polícia Civil de Poconé.