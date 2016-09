No total, já são 4.286 consultas oftalmológicas, 1.206 cirurgias de catarata, 41 de pterígio e dois procedimentos de yag lase.

No segundo “Dia D” da Caravana da Transformação os atendimentos passaram a marca de mil cirurgias, e o dia terminou com um total de 1.249 cirurgias realizadas. Só neste sábado (10.09), foi feito 302 procedimentos para correção de catarata e 13 de pterígio. Nos dois dias com ações de cidadania, mais de 6 mil pessoas circularam pela Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo, sede da segunda edição da iniciativa.

Já foram realizados um total de 22.489 procedimentos. Ao todo, já são 4.286 consultas oftalmológicas, 1.206 cirurgias de catarata, 41 de pterígio e dois procedimentos de yag laser.

O coordenador das ações em saúde da Caravana da Transformação, Werley Peres, destaca que o segundo “Dia D” confirmou o sucesso que a iniciativa vem tendo desde o primeiro dia. “A população precisa desses atendimentos. Na Caravana, o Estado fica mais próximo do cidadão e pode oferecer, em muitos casos, a solução para que ele viva melhor”, disse. Peres lembrou casos de pessoas que chegaram no primeiro dia da Caravana com catarata nos dois olhos, o que as impedia de enxergar.

Neste domingo (11.09), o foco da Caravana da Transformação volta a ser as consultas e cirurgias oftalmológicas. Até a próxima terça-feira (13.09) serão feitas as consultas e as cirurgias, que por sua vez, seguem até a próxima sexta-feira (16.09).