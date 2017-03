São oferecidas 2,7 mil vagas para 60 cursos em modalidades parceladas e à distância, em 19 campi.

Mais de 7,6 mil candidatos vão fazer prova para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) neste domingo (19). Será seleção para vestibulares específicos para os cursos à distância (UAB) e parceladas. As provas acontecerão em 19 cidades de Mato Grosso e 7.676 candidatos concorrerão a 2.760 vagas em 60 cursos superiores.

As provas serão aplicadas a partir das 8h, mas os candidatos devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. A prova terá duração de 3 horas e consiste em duas etapas: a primeira consiste de questões de múltipla escolha e a segunda fase consiste na prova de redação.

Os candidatos inscritos devem ficar atentos e consultar o local de prova por meio do site para evitar atrasos no dia da prova, uma vez que os portões dos estabelecimentos serão fechados impreterivelmente às 8 horas.

Parceladas e à distância

No vestibular específico para parceladas são oferecidas 400 vagas em oito cursos que serão ministrados em turma única em seis cidades do Estado. Os 1.412 candidatos que concorrem a essas vagas farão as provas nos municípios de: Colíder, Confresa, Juara, Marcelândia e Vila Rica.

Para as 2.360 vagas ofertadas em 52 cursos pela modalidade a distância oferecido pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) são 6.264 candidatos. As provas para esses candidatos serão realizadas em 17 cidades: Água Boa, Alto Araguaia, Aripuanã, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, Jauru, Juara, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, São Félix do Araguaia, Sorriso e Vila Rica.

Preparação

No dia da prova, os candidatos devem levar documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, fabricada inteiramente em material transparente.

Nenhum candidato poderá entrar no local de aplicação de prova alcoolizado e/ou portando arma. Os candidatos também não podem entrar na sala de aplicação de prova com qualquer material impresso de apoio e/ou estudo como livros, códigos. Também não é permitido também o uso de relógio de qualquer espécie, óculos escuros, lápis, lapiseira/grafite, marcatexto, borracha, quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc; aparelhos eletrônicos, tais como: calculadora, agenda eletrônica ou similares, telefone celular, smartphone, tablet, gravador, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman, máquina fotográfica etc;