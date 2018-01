Dados oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso apontam para um público superior a 55.000 pessoas durante os festejos de final de ano no Complexo Turístico dos Lagos da cidade de Matupá.

O evento está sendo considerado o maior Réveillon de todo Estado e que reuniu turistas e visitantes dos 141 municípios Mato-grossenses e de outros estados da federação Brasileira.

O público presenciou na Concha Acústica do Lago IV uma superestrutura de palco, som e iluminação, dentre as atrações: o DJ Teco – Um dos mais requisitados pelas maiores e mais badaladas casas noturnas do Brasil e que fez o agito neste cartão postal do Portal da Amazônia, transformando o ambiente em uma gigante pista de dança.

Logo em seguida a dupla revelação de Mato Grosso, Jonathan & Adan apresentou as músicas dos três CDs e que repercutiram nacionalmente e de outros artistas da música sertaneja. Rolou Sertanejo Universitário, Sertanejo Romântico, Arrochanejo, Funknejo e até Rasqueado. A participação com de muita interatividade e energia.

Faltando 10 minutos para o momento mais aguardado do Réveillon, a hora da virada, o Prefeito Matupaense Valtinho Miotto subiu ao palco para desejar boas vindas, fazer os agradecimentos, compartilhar com a sua municipalidade e os visitantes este momento de interação, amizade, cultura, turismo e confraternização.

Valtinho Miotto fez o chamamento ao público para que juntos fizessem a contagem regressiva de acionamento da queima de fogos, que superou todas as expectativas com muitas cores, formas e efeitos num período aproximado de 16 minutos.

Em seguida a Banda Buana de Toledo-PR fez o show da virada com um repertório exclusivamente preparado para ocasião com rock, pop, axé, forró, sertanejo, funk, dance, arrocha, entre outros ritmos musicais.

Digna de elogios a organização da Prefeitura Municipal de Matupá no contexto estrutural de delimitação e sinalização de todo Complexo Turístico dos Lagos, Distribuição Estratégica de Banheiros Químicos, Lixeiras e Contêineres, Praça de Alimentação dentro dos padrões sanitários, Tendas Camarotes, Serviço de Segurança Privada e Equipe Plantonista de Limpeza.

O Prefeito Valtinho Miotto aproveitou a oportunidade para agradecer ao Governo do Estado de Mato Grosso, Comandos Geral de Polícia Militar e Judiciária Civil, 15º Comando Regional de Peixoto de Azevedo (CR15), Delegacias Regional e Municipal de Polícia Civil e toda força de segurança pública que esteve presente no Réveillon Matupaense 2018, como por exemplo, a Força Tática e a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel).

O Tenente Herbe Rodrigues da CIA PM de Matupá divulgou que não houve registro de ocorrências de grande vulto e que o tradicional evento de grande repercussão e destaque estadual e nacional transcorreu na mais perfeita ordem, segurança, paz, harmonia e tranquilidade.

“Estou extremamente feliz pela realização de mais uma festa de réveillon em nossa cidade. Isso não é apenas gratificante pelos festejos em si, mas pelo fortalecimento dos vínculos de amizade e interação com os demais municípios de Mato Grosso e os visitantes, vindos das mais diferentes regiões do país. Preparamos tudo com muita dedicação e responsabilidade sabendo da magnitude do evento. Os festejos de final de ano em Matupá também impactam na geração de empregos temporários e no aquecimento da economia local, percebemos isto na rede hoteleira, postos de combustíveis, supermercados, restaurantes, conveniências, lojas, entre outros estabelecimentos. Fechar com chave de ouro sem maiores incidentes e na mais absoluta ordem, paz e segurança, realmente nos enche de orgulho. E que venha o Réveillon 2019”, enfatizou o Prefeito Valtinho Miotto.