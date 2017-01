Tweet no Twitter

A tradicional Virada de Ano nos lagos em Matupá contou com um público de mais de 50 mil pessoas segundo os organizadores do evento. No ano passado o público foi de 40 mil pessoas.

O Réveillon começou com o DJ Celso e logo após a Banda Brasil 2000 subiu ao palco, foi dada uma pausa para o prefeito Valter Miotto desejar um feliz Ano Novo para o público, e foi feita a contagem da virada.

A queima de fogos foi de 13 minutos feita pela empresa Bazana Fogos de Goiás, direto das balsas instaladas dentro do lago foi possível ver o céu iluminado para receber o novo ano.

O Olhar Cidade acompanhou mais esse evento que a cada ano que passa fica melhor e maior.