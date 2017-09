Nenhuma ocorrência grave foi registrada, segundo informou Comissão Especial da Seduc e Seges.

Começou neste domingo (17) a primeira fase do concurso da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), para professor da educação básica de ensino, mais de 45 mil pessoas compareceram. Candidatos elogiam aplicação do teste que foi realizado em várias unidades de Mato Grosso.

Neste primeiro dia os concorrentes enfrentaram uma prova objetiva de múltipla escolha, com 70 questões, uma redação e uma prova dissertativa com quatro questões, sendo três da disciplina específica e uma relativa às políticas públicas de educação.

Os classificados passarão por uma avaliação didática com apresentação de uma aula, cujo conteúdo deverá ser pré-determinado, na área específica de atuação, com duração de 20 minutos, para apresentação e 10 minutos para questionamentos da banca avaliadora. A última fase será a de avaliação de títulos, também de caráter classificatório.

Conforme a Comissão Especial do Concurso Público, formada por órgãos da Seduc e Secretaria de Estado de Gestão (Seges), nenhuma grave ocorrência foi registrada nos 125 locais de prova, divididos em 15 municípios no Estado.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo concurso público, 45.620 inscritos estavam habilitados para realizar a prova deste domingo.

Entre eles, o pedagogo Wilson Bruno, de 55 anos, que também é habilitado em matemática e participou da seleção na EE Presidente Médici, em Cuiabá. Wilson elogiou a melhoria dos critérios para a escolha dos professores da Educação Básica mato-grossense. “Este é um dos concursos mais criteriosos que já participei e isto é muito bom, pois elevará o nível do ensino e aprendizado no nosso Estado”.

Já o educador físico Rillei Silva se surpreendeu com a segurança do local de prova. “Tinham duas viaturas em frente ao colégio durante os exames, assim a gente fica mais tranquilo enquanto faz a prova”, afirmou.

De fato, a PM aumentou a ronda e a fiscalização no entorno dos 125 locais de prova. As guarnições também criaram um canal de comunicação direto com os responsáveis pelas provas para melhorar a agilidade nas possíveis ações.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, as parcerias com a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) e a municipal de Mobilidade são fundamentais para o bom andamento do concurso.

“Estabelecemos, nesta gestão, um processo de melhoria contínua da educação em Mato Grosso – e isso atraiu milhares e milhares de pessoas para o nosso concurso. Dai porque a união de esforços e a organização eficiente são fundamentais”, disse o secretário.

Segundo Marrafon, o concurso da Seduc deixará um legado de décadas na rede estadual. “O filho do trabalhador merece qualidade de ensino e os melhores profissionais. E é com este objetivo que estamos investindo”.

Inovação

O concurso faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação de Mato Grosso, que visa à melhoria da qualidade do ensino nas escolas estaduais.

Com salários iniciais de R$ 3.640,34 (professor), R$ 1.456,11 (TAE) e R$ 1.167,12 (AAE), todos para 30 horas semanais, o certame traz uma iniciativa inédita no país, que é um processo seletivo com quatro fases eliminatórias para professores da educação básica.

No próximo domingo (24), será realizada a prova para os cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE) e, no dia 01 de outubro, para Apoio Administrativo Educacional (AAE).

Conforme o IBFC, os cartões informando os locais das provas serão divulgados nos dias 18 e 25 de setembro, para os inscritos para os cargos de TAE e AAE, respectivamente.

As avaliações também serão aplicadas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra, em locais que serão divulgados em breve.

Ao todo, são 5.748 vagas disponíveis, sendo 3.324 para o cargo de Professor da Educação Básica, 1.496 para AAE e 928 para TAE, além de cadastro de reserva de 50% do total de vagas.